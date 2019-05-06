Во время заседания в Пресненском суде Москвы прокурор потребовал приговорить Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее адвокат Вячеслав Барик, принимающий участие в деле, выразил мнение, что приговор футболистам может быть вынесен уже 8 мая, по итогам сегодняшнего слушания. Он добавил, что заранее предсказать исход событий нельзя, а продолжительность слушаний будет зависеть от объема информации.

Кроме того, перед заседанием Александр Кокорин прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, братья Кокорины обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.