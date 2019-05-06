10 мая стартует чемпионат мира по хоккею – главный турнир этого года для сборной России. Илья Воробьев, получивший в свое распоряжение уникальный по количеству звезд состав, продолжает разбираться с наполнением четырех звеньев и ближайших запасных.

Очередные новости из сборной России – тренерский штаб пожелал удачи и распрощался с защитником Ильей Любышкиным и нападающими Александром Кадейкиным и Ильей Михеевым. Решение Воробьеву наверняка далось непросто. Кадейкин имеет особо ценную для России позицию центрфорварда, при этом проводит лучший сезон в карьере. Последнее можно сказать и про Михеева – Илья настолько заматерел в «Авангарде», что собрался в НХЛ.

Вряд ли два форварда сильно уступают пока остающимся в составе Барабанову и Плотникову. Но поскольку главный тренер сборной хорошо знает этих двоих по СКА, то и делает выбор в пользу петербуржцев. Также в наличии нападающий Телегин, но на турнире сыграет едва ли: отсутствие контракта напрягает ментально, к тому же позади сложнейший сезон, в котором он дошел до самого конца с ЦСКА и вымотался. Барабанов, скорее всего, останется в команде и будет заявляться на игры в качестве тринадцатого нападающего.

Сейчас понятно, что Воробьев еще ждет пополнения из-за океана. Тренер говорит, что ожидает еще одного игрока. На деле же может выйти чуть больше. На днях точно освободится один из звездной пары Радулов-Тарасенко – оба играют седьмой матч «Далласа» и «Сент Луиса». А сегодня ночью может вылететь и Панарин, чей «Коламбус» висит на волоске. Впрочем, его и тем более Бобровского (учитывая качество вратарей) могут и не тревожить из-за проблем с контрактом. Но в сборной точно будет защитник Гавриков, который обещал это перед тем, как уехать из СКА.

Если Радулов в случае вылета «Далласа» не откажется (как это было в последние годы), то у сборной будет еще один элитный правый форвард. И он, и Тарасенко – всегда были отличными партнерами для Ильи Ковальчука. Вот только, в сборной могут не захотеть разбивать звено Андронова с Ковальчуком и Плотниковым по краям – это единственная тройка, которая весь Евротур отыграла без изменений.

С другой стороны, пока остается вакантным место партнера для Евгения Малкина и Никиты Кучерова, которые постепенно находят себя в связке. С ними пробовались Гусев и Григоренко – и тот, и другой с переменным успехом. Ставить в это звено Тарасенко/Радулова – это значит отправлять налево Кучерова, который привык играть справа.

В актив сборной России пока можно занести лишь тройку Кузнецова с Овечкиным и Капризовым – их после феерии в матче с чехами теперь вряд ли станут разбивать. В остальном поиск будет продолжен. Вариантов как компоновать звенья – огромное количество. Тренерский штаб сборной может экспериментировать хоть весь предварительный этап.

Что касается защиты, то точно на чемпионате мира сыграют две пары – Орлов и Зайцев, Сергачев и Нестеров. Если вылетит «Коламбус» — приедет Гавриков, и тогда с ним в связке останется Киселевич. Подпишет контракт – появится Проворов. Если нет, оставшееся часть обороны будет заполняться из двух защитников СКА Хафизуллина и Зуба, а также Елесина.