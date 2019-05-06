Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлана Тарасова представила окончательную версию обвинения относительно конфликтов с участием футболистов.

По словам Тарасовой, действия футболистов возникли из-за явного неуважения к личностям и обществу, и ничего случайного в их действиях не было. Она заявила, что на огорчение подсудимых и защиты у следствия есть многочисленные видео с произошедшим и возможность полностью восстановить картину того утра.

«У защиты есть возможность играть на грани фола. 18 следователей потребовалось на то, чтобы постоянно отвечать на многочисленные ходатайства адвокатов», — сказала Тарасова, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, сторона обвинения потребовала наказать Мамаева лишением свободы в колонии общего режима на год и 5 месяцев, а Кокорина — на год и 6 месяцев.

Братья Кокорины обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.