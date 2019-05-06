Российский теннисит Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде. Россиянин в трех сетах одолел испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался пр 3 часа 3 минуты.

За это время москвич сделал четыре эйса, три раза подал двойные и использовал шесть брейк-пойнтов из 19. У Мунара две подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре сделанных брейка.

За выход в третий раунд Хачанов сыграет с победителем матча между молдаванина Раду Алботом и испанцем Фернандо Вердаско. Туринр с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.

В прошлом году чемпионом мадридского «Мастерса» стал немец Александр Зверев. В решающей игре он одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.