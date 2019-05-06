Стало известно место проведения матча квалификации Евро-2020, в котором сборная России сыграет с Казахстаном. Встреча состоится 9 сентября в Калининграде. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии. Эта встреча пройдет на арене «Хэмпден Парк» в Глазго.

Ближайшие же игры россияне сыграют с Сан-Марино и с Кипром. Первый карлик должен быть обыгран в Саранск 8 июня, встреча с Кипром ожидается чуть более сложной и состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Пока после двух туров россияне с 3 очками делят второе место с Казахстаном, Кипром и Шотландией. Лидирует Бельгией с 6 очками.