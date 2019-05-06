Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов во время прений попросил суд оправдать подзащитного по эпизоду с избиением водителя Виталия Соловчука. Ромашов с одной стороны говорит, что Кокорин не бил Соловчука, но если все-таки бил, то в этом не было сговора.

Ромашов напирает на то, что нужно учитывать, что состояние Соловчука могло повлечь искажение событий, которые отложились в его памяти. Адвокат попросил оправдать Кокорина по первому эпизоду, поскольку тот не наносил ударов Соловчуку, хотя тот утверждает обратное. Также Ромашов настаивает на том, что в действиях Кокорина не было предварительного сговора, а поводом нанесения легкого вреда здоровью послужили оскорбления Соловчука.

Напомним, что прокурор просит для Кокорина полтора года реального срока в колонии поселения.