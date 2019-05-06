Наставник «Зенита» Жоан Плаза поделился своими ожиданиями от второй игры четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Напомним, что петербургский клуб в первой встрече в Краснодаре победил, выйдя вперед в серии.

Плаза отметил, что его подопечные должны забыть о первой игре и выйти на площадку с мыслью, что счет в серии 0-0. Тренер отметил, у его тренерского штаба есть возможность ротировать состав, поэтому будут думать, как использовать тех, кто не играл в матче в субботу. По словам Плаза, главное — это показать целостную картину.

«Если нам удастся выиграть — будет великолепно, но если мы уступим в равной борьбе, где всё решится на последних секундах, не нужно посыпать голову пеплом», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Также Плаза заметил, что «Локо» наверняка покажет всю свою мощь, желая поквитаться за первый матч. Краснодарцы облыдают характером и мощью, но и у «Зенита» есть свои козыри. Плаза сказал, что команда готова продемонстрировать их во втором матче. Задача «Зенита», по словам Плазы, не допускать ненужных ошибок и быть сфокусированными.

Матч №2 «Локомотив-Кубань» — «Зенит» состоится сегодня в 20.00.