Российский форвард Илья Михеев сегодня был исключен из состава сборной России для участия в чемпионате мира, однако все это время зря не терял. Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщился хоккейный агент Дэн Мльштейн в твиттере, опубликовав фото с ними и Михеевым в форме канадского клуба.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Михеева. За 62 игры регулярного чемпионата экс-форвард «Авангарда» записал на свой счет 45 очков (23 гола + 23 результативные передачи), завершив сезон с показателем полезности «+21. В 13 играх Кубка Гагарина Михеев забросил четыре шайбы и сделал семь передач.

«Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА 0-4 в серии.