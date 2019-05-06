Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получит золотую медаль за победу «Зенита» в чемпионате России этого сезона. Команда решила поддержать игрока и наградить его медалью, несмотря на маленькое количество игр. Об этом сообщила адвокат футболиста Татьяна Стукалова, которая защищает игрока в суде по делу об избиении водителя Василия Соловчука и чиновника Дениса Пака.

Стукалова выступала в защиту своего клиента, рассказывая о его личности. В ходе своей речи она заметила, что вчера Кокорин был внесен в список тех, кого «Зенит» награждает золотой медалью в честь чемпионства.

«Это значит отношение. Команда от него не отказалась. Мы поздравляем Александра и считаем, что это заслужено», — сказала Стукалова.

Напомним, что прокурор требует для Кокорина полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

Кокорин в минувшем чемпионате России сыграл за «Зенит» три матча, самый длинный из которых стала встреча против «Краснодара», где он появился на поле после перерыва.