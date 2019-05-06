Рулеовой «Реала» Зинедин Зидан провел индивидуальные беседы с футболистами касательно их будущего в мадридском клубе. По сведениям Marca, первый, кто узнал о решении с ним расстаться, был Гарет Бейл. Валлийский полузащитник с приходом Зидана редко появляется в основе «Реала» и француз сказал ему, что в следующем сезоне на него не рассчитывает.

Затем свою судьбу узнали испанские игроки — полузащитник Дани Себальос и Маркос Льоренте. Также Зидан поговорил с Марсело, но тот, вероятно, расстанется в Мадриде.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» 42 матча, в них он забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач. У Себальоса в активе три гола и две передачи в 34 матчах, у Льоренте — 2 гола в 15 матчах.