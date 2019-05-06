Ведущие игроки сборной России, среди которых защитник Никита Нестеров, нападающие Кирилл Капризов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и Михаил Григоренко провели выходной день в расслабленном режиме. В свободный от тренировок день они сходили в баню.

Фотографию из бани, где игроки сплачиваются перед чемпионатом мира в Братиславе, выложил в инстаграме капитан команды Илья Ковальчук. Бывший форвард СКА пока играет в четвертом звене в сочетании с Плотниковым и Андроновым, которых в бане не было.

Сборная России берет свое начало на чемпионате мира 10 мая, когда сыграет со командой Норвегии. ЧМ-2019. Недавно россияне обеспечили себе победу в Евротуре в сезоне-2018/19. На чешском этапе команда Ильи Воробьева проиграла Швеции и Финляндии, а в последней игре победила Чехию.