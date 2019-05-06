Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остнется в Петербурге на следующий сезон. Президент клуба Александр Медведев сообщил, что в контракте серба есть опция, которая пролонгирует соглашение в случае от количества матчей.

«Он их отыграл, так что возможность продолжать здесь карьеру у него есть. Главное, чтобы были здоровье и желание», — приводит слова Медведева «РБ-Спорт».

Напомним, что недавно Иванович заявил, что остаться еще на год, поскольку всем доволен в «Зените».

Напомним, 35-летний серб перебрался в «Зенит» из лондонского «Челси» в феврале 2017 года, подписав соглашение на 2,5 сезона.