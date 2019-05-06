Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что СБР не будет гасить долги Екатерины Глазыриной перед IBU за счет своих призовых. Биатлонистка была дисквалифицирована за допинг и IBU требует от нее возвращения призовых (31 тыс. евро) для допуска к международным соревнованиям.

Нуждов сказал, что призовые спортсменов не имеют к СБР никакого отношения, поскольку даже не заходят на наши счета, а идут спортсменам напрямую. СБР получает деньги от IBU только за место команды по итогам сезона — на это в бюджете есть 17 млн рублей.

«Мы не собираемся возвращать призовые Глазыриной из этих денег. Здесь не ее фамилия важна, просто это наша принципиальная позиция. Если платить 31 тысячу — значит, отбирать деньги у моих любимых регионов. Я лучше куплю туда винтовки, установки», — приводит слова Нуждова Sports

Напомним, в этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.