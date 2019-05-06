ЦСКА на своей арене переиграл «Нижний Новгород» во второй встрече четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 86:66 в пользу армейцев.

Москвичи с первой четверти смогли сделать рывок и повели с преимуществом в семь очков. Во второй четверти увеличил отрыв ЦСКА до 13 очков. Третью четверть гости выиграли с минимальным отставание, а в завершающем отрезе ЦСКА снова уверенно взял вверх.

Наиболее результативным игроком матча у ЦСКА стал Дэниэл Хэкетт, набравший 15 очков. У гостей отличился Антон Астапкович, принесший своей команде 17 очков.