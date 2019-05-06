Экс-голкипер СКА Игорь Шестеркин, подписавший контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал, что проведет за океаном минимум два года, куда он отправляется исполнять свою мечту.

Шестеркин отметил, что СКА предлагал ему контракт, но это был не вопрос денег — Шестеркину хотелось попробовать себя в другой лиге.

«Особых сбережений нет. Но вряд ли это преграда. Я знаю, что бонусы у меня в «Рейнджерс» прописаны, но выполнить их будет непросто. Постараюсь», — приводит слова Шестеркина «Спорт-Экспресс».

Шестеркин сообщил, что у него есть пункт о возможном возвращении в России, но он не хотел бы им пользоваться. Будет ей пользоваться только если отправят в АХЛ. Бывший вратарь СКА предположил, что проведет в Северной Америке два года.

Напомним, что 3 мая стало известно, что Игорь Шестеркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».