Бывший защитник СКА Владислав Гавриков рассказал о своем дебюте в клубе Национальной хоккейной лиги. Его «Коламбус» играл с «Бостоном» и проиграл со счетом 3:4. Российский оборонец выходил в паре с Дэвидом Саваром и отметил, что может играть лучше.

«Это было потрясающе. Я немного нервничал перед началом, но когда шайба коснулась льда, просто старался изо всех сил. Могу играть лучше, — цитирует Гаврикова официальный сайт клуба.

Гавриков в матче с «Бостоном» провёл на льду 14 минут 17 секунд, сделал один бросок в створ при показателе полезности «-1». Кроме того, он сделал один силовой приём и заблокировал один бросок.

Гавриков поблагодарил клуб и партнеров по команда за помощь в дебюте. В случае поражения «Коламбуса» сегодня ночью, Гавриков отправится в расположение сборной России на ЧМ-2019.