«Зенит» уступил во втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву-«Кубани» со счетом 70:69. Встреча была похожа на первую игру, в которой подопечные Плазы одержали победу. С единственным отличием — в счете больше лидировала краснодарская команда.

В первой четверти хозяева были чуть лучше, но во втором отрезку зенитовцы подтянулись и ушли на большой перерыв с минимальной разницей в счете. В третьей четверти «Локомотив-Кубань» сделал рывок на «плюс десять», который «Зениту» удалось отыграть. В четвертом отрезке хозяева вновь вырвались на десять очков и ликвидировать этот отрыв команда Плазы уже не успела. Хотя трехочковые Коди-Миллера Макинтаера, Филипа Скрабба и Марко Симоновича максимально подтянули «Зенит» в счете.

Третий и четвертый матчи в серии пройдут 9-го и 11-го мая на СИБУР Арене в Петербурге.