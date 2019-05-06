Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях боец ММА Конор Макгрегор резко отозвался о новости, что на турнире UFC 242, который пройдёт в сентябре в Абу-Даби, должны выступить сразу шесть бойцов из Дагестана. Помимо чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов, это Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.

Макгрегор назвал спортсменов «команда Мельдоний». По словам ирландца, трое в этом списке уже были пойманы на запрещенных препаратах — это Махачев, Тухугов и Тайсумов.

Все они грязные вонючие крысы», — отозвался в«твиттере» Макгрегор.

Стоит отметить, что Макгрегор уже высказывался о применении допинга дагестанскими бойцами после пожизненной дисквалификации Руслана Магомедова.

Напомним, что недавно американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после победы над Элом Яквинтой вызвал Конора Макгрегора на поединок экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах.