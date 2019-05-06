Приговор для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева объявят в среду, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.

Прокурор требует для футболистов, а также других фигурантов дела Протасовицкого и Кирилла Кокорина, назначить наказание по полтора года за Кокориных и один год пять месяцев для Протасовицкого и Мамаева.

Все четверо были участниками драки 8 октября, когда сначала сокрушили водителя Виталия Соловчука, затем потрепали чиновника Дениса Пака.

Подозревамые находятся в СИЗО с 10 октября — их срок пребывания под стражей продлевался трижды. На данный момент срок содержания под стражей назначен до 25 сентября, однако учитывая проведенное время в СИЗО, футболисты могут быть освобождены сразу после оглашения приговора.