Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с последним словом во время заседания в Пресненском районном суде.

«Хотел сказать стихами, но не вспомнил ничего. Еще раз хотел бы повторить — я не знаю, почему говорят, что мы полностью свою вину не признаем. Ещё раз я хочу извиниться перед Денисом Паком.

По поводу Соловчука: хочу извиниться перед ним за брата. Он там находился, а я мог предостеречь — сделать все, чтобы он там не находился. Хочу извиниться перед обществом — если люди на протяжении этого времени не поменяли точку зрения. Хочу извиниться перед командой — перед тренерским штабом, руководством. Хочу извинить перед своей семьёй, перед родителями.

Мне тяжело говорить. Я надеюсь, это время в СИЗО стало для нас уроком на всю жизнь. Было над чем подумать. Наверное, есть какая-то закономерность в этом, хотя это какой-то космический срок для меня. Мы ведь изначально говорили, что хотели ответить за то, что мы совершили.

Обвинитель говорил, что показания у нас были не четкие. Я не знаю, почему. Мы даже подумать не могли, что когда-то могут заявить о том, что, профессиональные спортсмены, можем из хулиганских побуждений причинить кому-то вред.

Ваша честь, хотелось бы попросить вас не ломать судьбы ребят. Хотелось бы вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом», — сказал Кокорин.

Ранее прокурор требует наказать Кокорина полутора годами заключения. Приговор будет вынесен судьей 8 мая.