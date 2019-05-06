Нападающий «Зенита» Марко Симонович подвел итог второй игры против «Локомотива-Кубани» в плей-офф Единой Лиги ВТБ, в которой его команда уступила с разницей в одно очко — 69:70. Симонович забил последние три очка «Зенита» в этом матче.

Серб отметил, что «Зенит» провел неплохую работу в этих двух играх. Симонович считает, что и во второй игре команда заслуживала победу, потому что провела хороший матч. Теперь главной задачей будет быстрее восстановиться, поскольку следующая игра будет уже через два дня.

«Задача минимум была — взять один матч на выезде. Сегодня нам почти удалось выиграть и второй. В любом случае 1:1 — хороший результат выездных матчей», — приводит слова Симоновича официальный сайт «Зенита».

Симонович забил последний трехочковый в матче, поразив кольцо за секунду до конца. Серб отметил, что в такие моменты особо не думаешь, бросать или нет. Марко сказал, что делал такие броски всю свою карьеру и будет продолжать это делать.

Третий и четвертый матч в серии пройдут в Санкт-Петербурге 9 и 11 мая.