Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итог второй игры против «Локомотива-Кубани». Его команда уступила с разнице в одно очко — 69:70.

Плаза отметил, что очень рад той реакции, которую его игроки показали на изменения «Локомотива» по сравнению с первой игрой. Никто не выбрасывал белый флаг, все боролись до самого конца. Единственная проблема — моментами слишком поддавались эмоциям и велись на провокации. Нужно работать над самоконтролем, ведь это плей-офф.

«Теперь домашние трибуны будут на нашей стороне. Нужно поднять голову и делать свою работу, не оглядываясь по сторонам. Сейчас важно сохранить спокойствие, подготовиться к следующим играм. Мы сделаем работу над ошибками», — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита».

Ближайшие матчи серии состоятся в Санкт-Петербурге 9 и 11 мая. Встречи пройдет на СИБУР Арене.