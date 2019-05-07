Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Кокорин, подозреваемый по делу Соловчука и Пака, в своем последнем слове на суде рассказал, что за время своего пребывания в СИЗО «Бутырка» активно занимался чтением.

По словам Кокорина-младшего, он уже на следующий день раскаялся, поскольку видел, как тяжело родителям, которых они подвели. Кокорин отметил, что сожалеет о сделанном и сделал огромные выводы.

«Я прочитал 40 книжек в СИЗО, я в жизни столько не читал. Это не наше место». Мы не такие преступники, мы не правы в этой ситуации», — сказал Кирилл Кокорин.

Брат Александра отметил, что хочет продолжить жить и больше не попадать в такие ситуации.

Напомним, что прокурор требует для Кокорина-младшего полтора года лишения свободы.