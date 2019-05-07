По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов. Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира 2019 года более на 1000 очков привозит японке Сатоко Мияхаре. Загитова имеет 4510 баллов, а Мияхара — 3459. На третьей строчке находится еще одна фигуристка из России Евгения Медведева (3384).

Еще две россиянки находятся в десятке. На девятом месте Станислава Константинова (2514). На десятом — Софья Самодурова (2345). На тринадцатой строчке Елизавета Туктамышева (2137). В двадцатку входят Александра Трусова и Мария Сотскова, которые находятся на 18-й и 19-й строчках.

Рейтинг считается по результатам Олимпиады и чемпионатов мира двух последних сезонов. Также учитывались лучшие этапы Гран-при и отдельные международные соревнования.

В рейтинге конкретно прошедшего сезона лидирует Кихира, а Загитова отстала от нее на 5 очков.