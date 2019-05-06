В игре 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Лестер Сити» со счётом 1:0. Игра прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» под надзором арбитра Марка Дина.

Единственный мяч на 70-й минуте забил бельгийский защитник Венсан Компани, решившийся на дальний удар.

Одержав победу, «Манчестер Сити» набрал 95 очков и вернул себе первое место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв «Сити» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко. «Лестер Сити» располагается на девятом месте.

В последнем, 38-м, туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Брайтоном». «Ливерпулю» будет играть в домашней игре с «Вулверхэмптоном». Обе встречи пройдут 12 мая в 17.00.