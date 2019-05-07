Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» всухую проиграл шестой матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли команде «Бостон Брюинс» и вылетел из турнира.

Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. В первом периоде команды счет не открыли. Во второй двадцатиминутке отличился чешский нападающий «Бостона» Давид Крейчи, а до разгромного счет дошел уже ближе к концовке встречи. На 49 минуте «Коламбус» пропустил от Маркуса Юханссона, а на 51 минуте — от Дэвида Бэкеса.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков в матче, нападающие Владислав Гавриков и Артемий Панарин результативными действиями не отметились.

Общий счет в серии составил 4:2, что позволило «Бостону» квалифицироваться в финал Восточной конференции. Соперником «Брюинс» станет «Каролина Харрикейнс», в четырех матчах обыгравшая «Нью-Йорк Айлендерс».