Защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков получил вызов в сборную России по хоккею. Об этом стало известно из официального «Твиттера» Федерации хоккея России.

Клуб Гаврикова сегодня вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в серии «Бостон Брюинс» со счетом 4:2, следовательно, сезон в НХЛ для хоккеиста завершился. После перехода из СКА в апреле 2019 года Владислав Гавриков успел сыграть в плей-офф всего два матча за новый клуб, оба раза команда проиграла.

Сообщается, что ФХР и Гавриков договорились о том, что в случае вылета его клуба он приедет в сборную России и поможет команде на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Почти сразу после окончания матча защитник «Коламбуса» получил официальный вызов.