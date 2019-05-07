Хоккейный клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» в дополнительное время одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли.

Матч прошел на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершился победой хозяев со счетом 4:3. По ходу основного времени матча «Колорадо» трижды выходил вперед, но упускал преимущество. На шайбу Тайсона Джоста «Шаркс» ответили выстрелом Марка-Эдуара Власика, затем во втором периоде сразу же отличился Джей Ти Комфер, но Бретт Бернс сделал счет 2:2 до сирены на перерыв.

В третьем периоде команды опять обменялись шайбами: Комфер и Власик оформили по дублю в матче. На третьей минуте первого овертайма встречи победную шайбу в ворота «Шаркс» забросил Габриэль Ландеског.

Решающий матч в серии состоится в г. Сан-Хосе в четверг, 9 мая.