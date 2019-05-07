Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский прокомментировали вылет команды из Кубка Стэнли от «Бостон Брюинс», а также возможность смены команды в следующем сезоне. Небольшое интервью игроков опубликовал в «Твиттере» корреспондент NBC Джерод Смолли.

По словам Панарина, после игры он не думал о будущем в «Коламбусе«. «Сейчас апатия и пустота», — заявил хоккеист после вылета. Бобровский также отреагировал на вопросы журналистов, он считает, что говорить о последнем матче за «Коламбус» пока рано. «Я не думаю о будущем прямо сейчас. Говорю о том, что происходит», — сказал вратарь «Блю Джекетс».

После игры хоккеисты вышли к болельщикам и сделали несколько памятных фото, а также раздали автографы.

Напомним, «Коламбус» проиграл в серии со счетом 4:2 «Бостон Брюинс» и завершил сезон в НХЛ.