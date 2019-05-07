Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров рассказал о том, как повлиял на команду приход Сергея Семака в качестве главного тренера. Слова экс-футболиста прозвучали в интервью порталу «Известия».

По мнению Быстрова, Семак взял «Зенит» под свой контроль, его главным успехом стали улаженная атмосфера в коллективе и правильный подбор игроков из уже имеющейся обоймы. «Сейчас футболисты делают то, что требует тренер, есть результат. Раньше этого не было видно», — рассказал Быстров, добавив, что команда не показывала качественный футбол, а сейчас набирает очки даже в тяжелых матчах.

Напомним, Сергей Семак возглавил санкт-петербургский «Зенит» летом 2018 года и в первый же сезон у руля команды выиграл чемпионат России по футболу.