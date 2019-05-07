Российский экс-биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин рассказал о том, почему после завершения карьеры не захотел пойти в тренеры, а решил выбрать политику.

В интервью каналу Россия-24 Шипулин заявил, что олимпийские чемпионы редко становились хорошими тренерами, поскольку не могли подобрать необходимую подготовку для каждого спортсмена.

«Я лучше с политической точки помогу тем же тренерам и спортсменам инфраструктурой, и, возможно, законопроектами», — заявил Шипулин, объяснив, почему хочет стать депутатом. Также в интервью экс-биатлонист отметил нехватку хороших тренерских кадров: в России мало специалистов, которые с детского спорта доводят спортсменов до соревнований высшего уровня.

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года, последними его соревнованиями стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене.