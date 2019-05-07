Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун обратился к коллеге по клубу Александру Кокорину, пребывающему сейчас в СИЗО.

В своем «Инстаграме» в разделе сторис Азмун опубликовал фотографию Кокорина во время выступлений за «Зенит» и подписал её: «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в ближайшее время».

Напомним, Александр Кокорин большую часть сезона провел в СИЗО-2 «Бутырка», поскольку проходит обвиняемым по делу о двух драках в центре Москвы. 8 мая в Пресненском суде города Москвы футболисту, а также его брату Кириллу Кокорину и друзьям Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому будет оглашен приговор.

Несмотря на то, что Кокорин сыграл за «Зенит» в текущем сезоне РПЛ всего три матча, он вместе с командой стал чемпионом России по футболу.