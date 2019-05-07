В Калифорнийском университете, расположенном в г. Санта-Барбара, разработали новый студенческий курс, основанный на карьере российской теннисистки Марии Шараповой. Информация об этом появилась на официальном сайте WTA.

Профессор университета Анита Шталь стала автором курса «Изучая Марию Шарапову«, на котором будут изучаться вопросы истории, глобализации, расы, гендера, женственности в мировом спортивном сообществе.

Сообщается, что изначально на курсе по Шараповой было 25 мест, однако он стал настолько популярным, что в университете приняли решение расширить квоту до 30 мест.

«Моя цель — не сделать из студентов экспертов по Шараповой, а дать им возможность задуматься о смыслах культуры, которую они потребляют», — рассказала профессор Шталь.

За свою карьеру Мария Шарапова пять раз побеждала на турнирах Большого шлема, а также была первой ракеткой мира.