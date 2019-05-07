Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин прокомментировал свое отношение к использованию допинга в спорте и предложил ужесточить наказание за такие нарушения.

В интервью телеканалу Россия-24 Шипулин посетовал на то, что на Россию оказывается огромное давление. «По догадкам одного человека, который улетел за океан, страдает вся спортивная страна уже на протяжении трёх лет», — заявил бывший спортсмен, сам пострадавший от последствий доклада Макларена и не выступавший на Олимпиаде в Пхенчхане.

Однако Шипулин не отрицает, что проблемы с допингом в России есть. Закон о штрафах за применение допинга экс-биатлонист хотел бы ужесточить: «Чтобы ни у кого из тренеров и врачей не возникало желания предложить спортсмену допинг. Прямо бы уголовное наказание». По мнению Шипулина, двух-трех показательных казней будет достаточно.

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года, одной из причин стало постоянное подозрение российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов.