Российская фигуристка Евгения Медведева заболела во время тура Stars On Ice по городам Канады и США. Об этом спортсменка рассказала в своем «Инстаграме».

В разделе сторис Медведева выложила фотографию в одеяле, дополнив её подписью «Заболела в середине тура». Несмотря на межсезонье в фигурном катании, спортсменка продолжает работать и участвует в ледовых шоу. В рамках тура Stars On Ice Медведева наравне с другими фигуристами выступает с показательными программами. Последнее шоу Stars On Ice пройдет в Ванкувере 16 мая, до этого спортсменка посетит 12 городов.

В апреле Евгения Медведева выступала на различных ледовых шоу в Японии и Южной Корее. В минувшем сезоне спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.