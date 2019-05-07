Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор удалил сообщение в адрес российских спортсменов UFC, попадавшихся на употреблении допинга.

Комментарий от Макгрегора около шести часов висел в «Твиттере» MMA Dagestan, после чего боец удалил сообщение. «Команда «Мельдоний»: трое из этого списка уже попадались на запрещенке. Ислам (Махачев), Зубайра (Тухугов) и Майрбек (Тасумов). Грязные вонючие крысы», — таким образом ирландец отреагировал на новости о том, что эти бойцы могут принять участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября 2019 года. Все упомянутые Макгрегором бойцы ранее были дисквалифицированы за употребление допинга.

В рамках этого мероприятия состоится бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Российский боец будет проводить вторую защиту титула.