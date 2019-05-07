Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков прокомментировал ситуацию с пропуском допинг-тестов россиянкой Маргаритой Васильевой. Слова руководителя приводит агентство ТАСС.

Как заявил Голиков, случай Васильевой не требует лишних обсуждений. Как считают в СБР, биатлонистке грозит двухлетняя дисквалификация, а перспективы обжалования приговора туманны.

«Она несёт за это персональную ответственность, почему-то остальные спортсмены сборной России заполняют систему ADAMS, а она – нет», — сказал Голиков, добавив, что СБР уже никак не сможет помочь Васильевой в обжаловании решения. По мнению руководства СБР, факты нарушений биатлонистки налицо, а до получения третьего флажка она могла обратиться в союз.

Напомним, Маргарита Васильева ожидает решения комиссии IBU о пропуске трех допинг-тестов в течении года, о получении второго предупреждения вовремя биатлонистку не уведомили.