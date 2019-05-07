Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри объявил о том, что после следующий трех боев завершит карьеру в спорте.

В интервью боксерскому онлайн-ресурсу IFL TV Фьюри заявил, что хочет быть максимально активным в этом году. «Собираюсь провести три боя, а затем с меня хватит», — сказал боксер.

Следующий поединок Тайсон Фьюри проведет 15 июня 2019 года, соперником станет немец Томас Шварц. Как сообщил сам Фьюри, после этого он выйдет на ринг 28 сентября, однако против кого — неизвестно. Осенью может состоятся его реванш против американца Деонтея Уайлдера.

За свою карьеру в профессиональном боксе Фьюри остался непобежденным. В разные годы он становился чемпионом мира по версии IBF, WBA (Super), WBO, IBO. Также в карьере Фьюри был перерыв на 2,6 года из-за проблем с психическим здоровьем.