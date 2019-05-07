Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон объявил о том, что возвращается в промоушен UFC. Об этом он написал в своем аккаунте в «Твиттере».

Фергюсон выложил видео с подборкой своих выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате и написал: «Я вернулся!». Как сообщают СМИ, в Лас-Вегасе состоялась встреча руководства промоушена и представители бойца договорились о его возвращении, однако о ближайшем поединке пока ничего неизвестно. Обе стороны — и Фергюсон, и UFC рады продолжению сотрудничества.

Напомним, 35-летний американский боец Тони Фергюсон был на некоторое время отстранен от боев в UFC из-за подозрений в домашнем насилии и проблем в семье. Неоднократно Фергюсон заявлял о том, что хочет выйти в октагон, чтобы подраться с Хабибом Нурмагомедовым.