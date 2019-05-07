Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о мотивации, толкнувшей его совершить переход в дистанционную группу сборной на следующий соревновательный сезон.

В интервью телеканалу NRK Клэбо заявил: «Я должен был пойти на этот шаг». Спринты он может бегать уже сейчас, однако ему необходимо расти и лучше выступать в дистанционных гонках.

Тренер лыжника Эйрик Мир Носсум уточнил, что группа должна помочь Клэбо найти баланс, при этом не уставая до крайности. Работа с лыжниками-дистанционщиками расширит возможности действующего обладателя Кубка мира.

Напомним, в минувшем сезоне Йоханнес Клэбо выиграл спринтерский и общий зачет Кубка мира. «Малый хрустальный глобус» по итогам дистанционных гонок завоевал россиянин Александр Большунов, главный конкурент норвежца в прошлом сезоне.