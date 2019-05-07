Результат и игра «Зенита» в весенней части сезона во многом стали возможны благодаря тому усилению, которое петербургский клуб произвел в зимнее трансферное окно. Ведь помимо покупки трех игроков с уникальными футбольными скиллами (Ракицкий, Барриос, Азмун), «Зениту» стали вновь доступны Жирков, Ригони и Нобоа.

Теперь у тренерского штаба «Зенита» есть непростая задача. Нужно сделать «Зенит» еще сильнее, ведь уже осенью команда Семака берет старт в Лиге Чемпионов. Эту задачу тренерский штаб решает уже сейчас. Ее активная фаза наступит после матча с ЦСКА. Против армейцев сыграют все те, кто добывал это чемпионство. А уже в оставшихся играх с «Ростовом» и «Енисеем» будут большие смотрины. Семак будет определятся, с кем ему шагать в следующий сезон.

По сути, все игроки, которые не попадали в основной состав весной, находятся под вопросом. Среди них Маммана, Заболотный, Набиуллин, Эрнани, Краневиттер, Мак. Все ясно только с Нету — он уже точно возвращается в Португалию. Понятна ситуация и с Маркизио — из-за травмы итальянец очевидно пропустит начало следующего сезона.

С огромной вероятностью команду покинет Краневиттер — аргентинец весной не имел шансов выйти на поле. По остальным же нужно думать: за всех русскоязычных игроков их лимитный паспорт.

Лимит на легионеров в следующем сезоне — вот мерило зенитовской селекции на лето. Если его границы будут чуть мягче, значит «Зенит» (у которого есть на это деньги) приобретет в свой состав несколько сильных иностранцев. Если ограничения останутся теми же, покупки легионеров будут минимальны. Акцент будет сделан на увеличение количества российских игроков.

Ясно одно: Семак точно не будет обновляться кардинально. Чемпионский дух, который скопился за последние месяцы, слишком дорог, чтобы распрощаться даже с теми запасными, которые совсем не выходили на поле.

Если рассматривать по позициям, то главную задачу «Зенит» ставит по усилению левого защитника. Ветеран Жирков просто не выдержит ритм игры два раза в неделю, а его сменщик Набиуллин подтвердил еврокубковую несостоятельность в первом матче Лиги Европы против «Фенербахче», когда его не обыгрывал только ленивый.

Подтверждениями того, что Хавьер Рибалта со скаутской службой «Зенита» активно работает по левому защитнику, стали активные новости на этот счет. «Зенит» пытался купить левого защитника два последних окна. Уже сейчас в СМИ проскакивали новости о возможных переходах Рамиреса из «Краснодара» и Мохаммади из «Ахмата». Это внутренний рынок. А есть еще внешний, где вариантов куда больше. У «Зенита» есть возможность выбирать, чем и займется тренерский штаб клуба с его скаутским отделом.

Что касается игроков на другие позиции, то для начала нужно с кем-то расстаться. Если это произойдет, то «Зениту» наверняка потребуются атакующий и центральный хавбеки. Также Семак захочет продублировать позицию Нету, который уходит. Но и здесь возможен вариант, что это будет вернувшийся из «Ростова» Миха Мевля.

Вряд ли «Зенит» захочет кого-то в атаку. Связка Дзюба-Азмун работает. А им на замену вернется Лука Джорджевич (после гола «Локомотиву» можно не сомневаться, что черногорцу дадут шанс) и Кокорин, который после вероятного освобождения обязательно получит новый контракт на самых минимальных условиях.