Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о причинах невозможности сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Газета.ру Константинова отметила, в чем секрет успеха подопечных Тутберидзе: тренер помогает им разобраться в себе и прийти к стабильным выступлениям. «Этери Георгиевна — большой профессионал, но я не думаю, что это так сработает», — сказала фигуристка, отметив, что переход в группу Тутберидзе мало что ей даст.

«Нельзя винить в чём-то наставника, родителей, судей, соперников… Катаешься ты. Тренер не выйдет на лёд и ничего не сделает. Нужно начать с себя», — заключила Константинова.

Напомним, Станислава Константинова тренируется в Петербурге у специалиста Валентины Чеботаревой около десяти лет.