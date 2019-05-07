Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, какие отношения у нее складываются с соперницами по сборной Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

В интервью порталу Газета.ru Константинова отметила, что общается со всеми фигуристками, однако с Медведевой они нашли общий язык. «Она очень приятная девчонка, и я, надеюсь, тоже. Мы на одной волне, у нас схожее чувство юмора», — добавила фигуристка, отметив, что лучшими подругами их назвать нельзя, однако общаются они хорошо.

По мнению Константиновой, другая спортсменка сборной, Алина Загитова — приятная и воспитанная девочка. «Она производит впечатление такого доброго человечка», — заявила Константинова.

Напомним, в минувшем сезоне Станислава Константинова стала бронзовым призером Универсиады в Красноярске, а также заняла четвертое место на чемпионате Европы в Минске.