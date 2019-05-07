Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своих ожиданиях от будущего сезона.

В интервью порталу «Известия» Большунов заявил, что отсутствие в его копилке золота чемпионата мира и второе место по итогам Кубка мира-2018/19 придает еще больше мотивации и спортивной злости на новый соревновательный сезон.

Но Большунов пока не хочет заглядывать в будущее. До нового сезона, по мнению лыжника, надо еще дожить и пройти тяжелый тренировочный процесс. «Уверен, мы поработаем так же продуктивно, как в прошлом году», — заявил Большунов.

Напомним, в минувшем сезоне Александр Большунов завоевал четыре серебряных медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, а также пропустил вперед норвежца Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира.