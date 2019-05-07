Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о подготовке новой короткой программы к следующему соревновательному сезону.

В интервью порталу Газета.ru фигуристка заявила, что впервые в карьере в её программе не будет определенного сюжета. «При этом я не начинаю изображать из себя что-то, — мне включают музыку, и я просто ее чувствую. Не я еду — и музыка на фоне, а мы летим вместе с музыкой. Она толкает меня вперед!», — рассказала Константинова.

Также спортсменка уточнила, что в номере есть некоторые моменты, которые все же пытаются создать небольшой сюжет, однако важнее в этой программе чувства Константиновой. «Некоторые чувства не стоит объяснять словами. Я попытаюсь их показать», — заключила фигуристка.

Напомним, новую короткую программу Станислава Константинова будет катать под композицию Леонида Левашкевича «Февраль».