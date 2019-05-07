Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о выступлениях Евгении Медведевой на международных стартах в минувшем сезоне. Слова специалиста приводит официальный сайт НОК Армении.

По мнению Арутюняна, в этом сезоне у Медведевой были удачные выступления. «Мы должны ожидать от нее, что она будет такой же звездой, какая есть. Вопрос не в том, чего от нее ждать», — заявил тренер.

Как объяснил Арутюнян, звездой можно назвать такого человека, который всегда доказывает свое нахождение в спортивной элите. «Медведева в этом году доказала это», — заключил специалист.

Напомним, в минувшем сезоне после переезда в Канаду к тренеру Брайану Орсеру Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.