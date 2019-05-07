«Коламбус» так и не доигрался до седьмого матча, проиграв «Бостону» в Кубке Стэнли со счетом 2-4 в серии. Получается, подопечные Джона Тортореллы, лишь на время превратились из «голубых джакетов» в белых лебедей, когда побеждали грозную «Тампу». С «Бостоном» было уже не совладать.

Борьбу за победу в плей-офф НХЛ завершили сразу три россиянина — вратарь Сергей Бобровский, защитник Владислав Гавриков и нападающий Артемий Панарин. Все трое — в недавнем прошлом игроки СКА. Впрочем, это никакого отношения к делу не имеет. Гавриков уже вызван и поедет в сборную на чемпионат мира — как и обещал.

А вот Бобровский и Панарин вызов справедливо не получили. Во-первых, их уже просто некуда ставить — вратарская позиция и атакующие звенья переполнены игроками экстра-класса. Во-вторых, а это самое главное, у хоккеистов нет контрактов с клубами НХЛ. В этом случае ехать на чемпионат мира ментально несвободно. По правилам можно, но есть риск получить травму и сильно потерять в деньгах. Оба сейчас отдохнут, а затем займутся поисками команды. Воробьев же обойдется без них — два хоккеиста с пометкой «суперзвезда» лишь добавили бы ему головной боли, которой и так хватает.

Тем более, Воробьев ждет Тарасенко или Радулова. Сегодня ночью определится, кто из них поедет в Братиславу — «Даллас» Радулова и «Сент-Луис» Тарасенко играют решающий седьмой матч серии плей-офф. С Радуловым, правда, могут быть вопросы: этот нападающий в последние годы к сборной охладел. Возможно, в случае вылета «Далласа» национальная команда снова обойдется без него.

В «Сент-Луисе» играет еще один россиянин — нападающий Иван Барбашев. Но это, конечно, не усиление для нынешней команды Воробьева — Барбашев играет по 8 минут за матч в своем клубе.

Кто еще остался в НХЛ из наших? Есть удивительно талантливый защитник Задоров, который, похоже, выходит на проектную мощность в «Колорадо». «Лавины» также зарубились с «Сан-Хосе», и теперь там пройдет седьмой матч за выход в финал конференции. Задоров играет хорошо и много, люто хитует и, по идее, может помочь сборной России в случае вылета своего клуба.

Железный участник финала конференции от России — это Андрей Свечников. Правда, молодой россиянин из «Каролины» сел в запас после своей драки с Александром Овечкиным. «Ураганы» свободно обходятся без него, не заметив в полуфинале конференции «Айлендерс».

На этом все — российский десант плей-офф НХЛ выпотрошен полностью. Видимо хватило прошлого года, когда Кубок Стэнли над головой поднимали сразу трое «рашанс» — Овечкин, Орлов и Кузнецов.