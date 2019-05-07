Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес в межсезонье может стать игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

СМИ сообщают, что «сине-бело-голубые» давно интересуются Фернандесом, однако сейчас ЦСКА пошел на встречу и готов рассмотреть предложение петербургского клуба. За защитника армейская команда планирует выручить около 30 миллионов евро. Также известно, что сам футболист не хочет покидать команду. Перейдет он в другой клуб только по просьбе президента клуба Евгения Гинера.

Сообщается, что сделка по продаже Фернандеса будет зависеть от попадания ЦСКА в зону Лиги чемпионов. На замену бразильцу клуб рассматривает покупку Вячеслава Караваева из «Витесса», этот футболист является воспитанником ЦСКА.