Первые полуфиналы Лиги Чемпионов, могло показаться, убили всю интригу. «Барселона» побила «Ливерпуль» с комфортным для себя счетом, не пропустив ни разу. «Аякс» выиграл на выезде у «Тоттенхема», который, похоже, не совладал с концовкой сезона, завалив все что можно.

Формально, на бумаге — шансов у «Ливерпуля» и «Тоттенхема» действительно нет. «Барселона» мощна и свежа — команда играет в недельном цикле, поскольку обеспечила себе чемпионство в Примере. «Ливерпуль», напротив, выживает на два турнира, выдавливая победы на последних минутах в АПЛ и до сих пор имея шансы на титул. «Тоттенхем» же имеет лишь чудовищные проблемы в атаке — пять последних игр «шпор» завершились со счетом 1:0. Лишь в одном из этих матчей команда Почеттино одерживала победу.

Но интрига в этих полуфиналах точно есть. Особенно интересен «Ливерпуль» — эта команда Клоппа, вооружившись поддержкой болельщиков, способна на магию. Забьют раз, забьют два — а дальше не остановить. Тем более, камбеки в матчах «Барселоны» — ситуация знакомая. Два года назад команда прошла «ПСЖ», проиграв первый матч со счетом 4:0. А год спустя обыграла дома «Рому» 4:1, но затем уступила в гостях 3:0, вылетев из четвертьфинала ЛЧ.

Но похоже «Барса» все в этой игре держит под контролем. «Ливерпуль» же попал в ситуацию, которую можно назвать любимым выражением комментатора Юрия Розанова — «близок локоток, но не укусишь». В обоих турнирах английский клуб продолжает борьбу. Но шансов завершить ее в свою пользу очень мало.

И там, и там команду Клоппа душит барселонский стиль. В АПЛ в последнем туре все зависит от выходца «Барселоны» команды Гваридолы — «Сити» просто нужно выиграть гостевой матч у «Уотфорда». Ну, а в полуфинале Лиги Чемпионов «Ливерпуль» вынужден играть против самой «Барсы». Да еще без своих атакующих лидеров — Фирмино и Салаха.

Если «красные» завершат оба турнира в свою пользу — это будет величайшим спортивным подвигом всех времен.

В матче «Аякс» — «Тоттенхем» можно ожидать показательного выступления от Амстердама. Оборонять свои 1:0 они, конечно, не будут. В этом есть небольшой шанс для команды Почеттино наказать разошедшихся голландских мальчиков.

Вероятность этого мала. Но если нам все же придется смотреть на английский финал Лиги Чемпионов в этом сезоне, то тогда в футболе точно можно будет взять за правило поговорку — «тем хуже, чем лучше».

Скорее же всего, нас ожидает финал мечты — «Барселона» — «Аякс». И это будет настоящим праздником футбола.