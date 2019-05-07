Шведский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года Себастьян Самуэльссон в очередной раз выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства.

В своем официальном «Твиттере» Самуэльссон прокомментировал действия главы WADA Крэйга Риди, а также ситуацию с восстановлением РУСАДА в правах.

Швед снова оказался разочарован словами биатлонных лидеров. «Риди сосредоточился на нападках на спортсменов, чье мнение отличается от его, а не на защите чистоты спорта», — высказал мнение Самуэльссон.

Напомним, шведский биатлонист неоднократно выступал с критикой в адрес российских спортсменов, ранее отбывших дисквалификацию за допинг, а также в адрес всей сборной России. По мнению Самуэльссона, биатлонистам, когда либо попавшимся на допинге в карьере, следует заканчивать со спортом.